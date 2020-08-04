В московском метро обнаружили труп мужчины в инвалидном кресле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В московском метро в переходе между станциями "Римская" и "Площадь Ильича" обнаружен труп мужчины в инвалидном кресле, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы. Следствие выясняет обстоятельства смерти.

"После сообщения о трупе в метро полиция обнаружила тело мужчины, который находился в сидячем положении в инвалидном кресле. Следов насильственной смерти не выявлено", – рассказал собеседник.

Он добавил, что по данному факту Следственный комитет начал проверку.

Ранее тело мужчины было найдено в лифте жилого строения на севере столицы. Как сообщил источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на бульваре Матроса Железняка.