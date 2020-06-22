Труп мужчины обнаружили в лифте дома на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело мужчины было найдено в лифте жилого строения на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как сообщил источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на бульваре Матроса Железняка.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Специалистам предстоит установить личность погибшего, а также причину его смерти.

Об аналогичном происшествии сообщалось в сентябре 2019 года. Труп неизвестного мужчины нашли в доме на Варшавском шоссе, причем признаков насильственной смерти выявлено не было.

