Труп мужчины обнаружили в лифте дома на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Тело мужчины было найдено в лифте жилого строения на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Как сообщил источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на бульваре Матроса Железняка.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Специалистам предстоит установить личность погибшего, а также причину его смерти.
Об аналогичном происшествии сообщалось в сентябре 2019 года. Труп неизвестного мужчины нашли в доме на Варшавском шоссе, причем признаков насильственной смерти выявлено не было.