СК начал проверку по факту гибели мужчины на стройке в Южном Медведкове

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Старший помощник главы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова рассказала, что следователи инициировали проверку вследствие гибели мужчины на строительном объекте, сообщает Агентство "Москва".

Она напомнила, что 26 февраля на территории строительного объекта в районе Южное Медведково было найдено тело погибшего мужчины. У него были травмы, характерные при падении с высоты.

"По предварительным данным, в ходе производства строительных работ потерпевший упал в шахту лифта строящегося объекта", – сказала Иванова.

В настоящий момент СК проводит опрос коллег погибшего, а также очевидцев инцидента.

Ранее в районе станции Северянин Ярославского направления МЖД погиб мужчина, перебегавший железнодорожные пути в неположенном месте.

14 февраля умер человек после падения на рельсы на станции метро "Менделеевская".