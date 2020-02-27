Один человек погиб в ДТП с грузовиком в тоннеле в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в тоннеле в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Авария произошла около 11:30 в поселке Коммунарка рядом со станцией метро "Ольховая". В результате происшествия погиб водитель легкового автомобиля.

В настоящий момент движение в районе ДТП затруднено. Работники ДПС находятся на месте происшествия, проводится проверка.

Накануне на юге Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. После столкновения машины загорелись. Инцидент случился в тоннеле на Проектируемом проезде.

Днем ранее авария с автомобилем скорой помощи произошла на юго-востоке столицы. ДТП произошло в районе дома 77 на дублере Рязанского проспекта. В результате один человек получил различные травмы.