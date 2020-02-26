Две машины загорелись в тоннеле на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юге Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. После столкновения машины загорелись, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент случился в тоннеле на Проектируемом проезде.

"Столкнулись два автомобиля, после чего загорелись", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали трое человек. Об их состоянии не сообщается.

Известно, что движение в тоннеле полностью перекрыли. В настоящее время огонь удалось потушить.

Ранее на улице Ташкентской водитель автомобиля совершил наезд на столб. В результате машина загорелась, несколько человек получили травмы.