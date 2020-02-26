Машина скорой помощи попала в ДТП на юго-востоке столицы

Фото: телеграм-канал "НАМКАДЕ. ДТП ДПС МСК МО"

На юго-востоке столицы произошла авария с автомобилем скорой помощи. В результате один человек получил различные травмы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, ДТП произошло в районе дома 77 на дублере Рязанского проспекта. Там столкнулись автомобиль Hyundai и машина скорой помощи.

"В аварии пострадал фельдшер. Машина скорой лежит на боку, перекрыта одна полоса движения", – сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и подробности произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что водитель BMW сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Инцидент произошел на дублере Волгоградского проспекта в районе дома 141.

В этом же месяце автомобиль Volkswagen сбил пешехода в Ясеневе. Сообщается, что он переходил проезжую часть в неустановленном месте. После инцидента пострадавшего госпитализировали.