Автомобиль на юго-востоке Москвы загорелся после ДТП

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Водитель автомобиля на юго-востоке столицы не справился с управлением и врезался в столб. Сообщается, что из-за аварии пострадали люди, передает Агентство "Москва".

"По предварительным данным, на улице Ташкентской водитель автомобиля совершил наезд на столб. В результате машина загорелась. Предварительно несколько человек получили травмы", – сообщил источник информагентства в правоохранительных органах.

На месте аварии сейчас работают сотрудники экстренных служб.

Накануне шесть человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии на Минском шоссе. На 58-м километре трассы столкнулись автомобили Lada и Volvo. Движение в районе аварии было затруднено.

