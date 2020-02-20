Шесть человек пострадали в ДТП на Минском шоссе

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На Минском шоссе произошла авария с участием автомобилей Lada и Volvo. Инцидент случился на 58-м километре дороги, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Отмечается, что в результате столкновения авто пострадали 6 человек. Об их состоянии не сообщается.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее один человек погиб в аварии на МКАД в районе Косино-Ухтомский. На 7-м километре внешней стороны автодороги легковушка столкнулась с грузовиком. Движение в районе происшествия было затруднено.