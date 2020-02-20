200 автомобилей столкнулись в крупном ДТП в Канаде – СМИ

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200 машин стали участниками крупного ДТП в канадском Монреале. Об этом информируют местные СМИ, пишет РИА Новости.

Известно, что в аварии погибли 2 человека. Они были заблокированы в своих машинах в течение нескольких часов.

При этом изначально сообщалось, что в аварии пострадали порядка 60 человек.

"Около 60 человек пострадали в крупном происшествии с участием десятков автомобилей в Монреале. Людей все еще вытаскивают из машин, шоссе 15 на Южном берегу остается закрытым в обоих направлениях", – передает местный телеканал.

Позже телеканал подтвердил, что число пострадавших составило 69 человек. По предварительной информации, причиной ДТП стала плохая видимость.

По информации другого СМИ, в аварию попали 200 машин. Кроме того, произошел разлив топлива.

Ранее крупное ДТП произошло под Ростовом. Сообщалось, что в аварии участвовал автобус. Погибли 2 человека, еще 11 пострадали.