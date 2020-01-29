Крупное ДТП произошло под Ростовом

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ДТП с автобусом произошло в Аксайском районе Ростовской области, сообщает ТАСС.

По последним данным, жертвами аварии стали два человека. Еще 11 пострадали, из них 7 человек госпитализированы. Остальным помощь оказали на месте. Детей среди пострадавших нет. Подробности случившегося уточняются.

Накануне три автомобиля столкнулись в Ленинском городском округе. Травмы получили семь человек. Авария произошла около 20:00 на 2-м километре автодороги "М2 "Крым" – Федюково". По предварительным данным, водитель легковушки Volkswagen выехал на встречку, где столкнулся с маршруткой и Mercedes и "Газелью".