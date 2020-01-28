Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Авто

15:03

Главная / Новости /

Автоэксперт рассказал, как передвигаться в сильный снегопад и не попасть в ДТП

Руки на руль. Как не попасть в ДТП в сильный снегопад
транспорт авто эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Гендиректор центра "Движение без опасности" Вадим Мельников рассказал Москве 24 о том, как столичным автомобилистам передвигаться по городу в сильный снегопад и не попасть в ДТП.

По словам эксперта, из-за очень теплой зимы некоторые автомобилисты могли так и не сменить резину на зимнюю.

"Поэтому нужно проверить, на чем вы ездите. Если вы катались на летней до этого времени, то лучше сейчас вообще не выезжать на машине. Опять-таки теплая погода приводила к тому, что кто-то продолжал чуть ли не воду использовать в качестве омывайки, сейчас при такой слякоти ей нужно будет пользоваться очень часто. Лучше лишний раз перепроверить и залить незамерзающую омывающую жидкость", – подчеркнул Мельников.

Нужно соблюдать дистанцию, ориентироваться в скорости по знакам и по скорости движения потока. Если вы начинаете резко ускоряться и резко тормозить, особенно в утреннее время, когда температура минимальная и есть риск образования наледи, то все это может привести к заносу. Здесь ключевой момент в том, чтобы учитывать, что происходит вокруг, и соизмерять свою скорость с достаточными условиями для осуществления маневра.
Вадим Мельников
гендиректор центра "Движение без опасности"

Кроме того, при сложных погодных условиях лучше не отвлекаться на мобильные устройства.

"Учитывая сложные условия на дороге, нужно все-таки изменить свое отношение к использованию гаджетов, то есть взять и положить две руки на рулевое колесо, как и положено, и получить удовольствие от вождения. Перезвонить вы всегда сможете", – добавил автоэксперт.

Москвичей призвали к соблюдению ПДД из-за непогоды

Также эксперты советуют в особо снежные дни не забывать взять с собой щетку, чтобы сметать снег. Наиболее удобным вариантом станет телескопическая щетка, которая позволит "все сделать за один мах".

А перед тем как тронуться, необходимо предварительно прогреть машину, а также почистить капот и часть крыши, чтобы снег не попадал в воздухозаборник. В противном случае влажный воздух будет идти в салон, что приведет к запотеванию стекол. Важно также не подавать резко теплый воздух на лобовое стекло, оно может лопнуть из-за резкого перепада температур.

В ночь на 28 января в столице начался самый сильный снегопад с начала зимы. В среднем в городе выпало до 4 сантиметров снега, который, по словам метеорологов, не растает до конца недели.

Из-за снега и гололеда ситуация для водителей на дорогах осложнилась. Скорость автомобильного потока снизилась, трафик в городе оценивается в 5 баллов. По прогнозам, свободнее на дорогах станет только после 19:30. Столичные коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Москвичей также просят при передвижении по городу пользоваться общественным транспортом.

Читайте также

Федотов Анатолий

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика