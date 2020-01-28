Автоэксперт рассказал, как передвигаться в сильный снегопад и не попасть в ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Гендиректор центра "Движение без опасности" Вадим Мельников рассказал Москве 24 о том, как столичным автомобилистам передвигаться по городу в сильный снегопад и не попасть в ДТП.

По словам эксперта, из-за очень теплой зимы некоторые автомобилисты могли так и не сменить резину на зимнюю.

"Поэтому нужно проверить, на чем вы ездите. Если вы катались на летней до этого времени, то лучше сейчас вообще не выезжать на машине. Опять-таки теплая погода приводила к тому, что кто-то продолжал чуть ли не воду использовать в качестве омывайки, сейчас при такой слякоти ей нужно будет пользоваться очень часто. Лучше лишний раз перепроверить и залить незамерзающую омывающую жидкость", – подчеркнул Мельников.





Вадим Мельников гендиректор центра "Движение без опасности" Нужно соблюдать дистанцию, ориентироваться в скорости по знакам и по скорости движения потока. Если вы начинаете резко ускоряться и резко тормозить, особенно в утреннее время, когда температура минимальная и есть риск образования наледи, то все это может привести к заносу. Здесь ключевой момент в том, чтобы учитывать, что происходит вокруг, и соизмерять свою скорость с достаточными условиями для осуществления маневра.

Кроме того, при сложных погодных условиях лучше не отвлекаться на мобильные устройства.

"Учитывая сложные условия на дороге, нужно все-таки изменить свое отношение к использованию гаджетов, то есть взять и положить две руки на рулевое колесо, как и положено, и получить удовольствие от вождения. Перезвонить вы всегда сможете", – добавил автоэксперт.

Москвичей призвали к соблюдению ПДД из-за непогоды

Также эксперты советуют в особо снежные дни не забывать взять с собой щетку, чтобы сметать снег. Наиболее удобным вариантом станет телескопическая щетка, которая позволит "все сделать за один мах".

А перед тем как тронуться, необходимо предварительно прогреть машину, а также почистить капот и часть крыши, чтобы снег не попадал в воздухозаборник. В противном случае влажный воздух будет идти в салон, что приведет к запотеванию стекол. Важно также не подавать резко теплый воздух на лобовое стекло, оно может лопнуть из-за резкого перепада температур.

В ночь на 28 января в столице начался самый сильный снегопад с начала зимы. В среднем в городе выпало до 4 сантиметров снега, который, по словам метеорологов, не растает до конца недели.

Из-за снега и гололеда ситуация для водителей на дорогах осложнилась. Скорость автомобильного потока снизилась, трафик в городе оценивается в 5 баллов. По прогнозам, свободнее на дорогах станет только после 19:30. Столичные коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Москвичей также просят при передвижении по городу пользоваться общественным транспортом.