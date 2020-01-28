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Общество

10:53

Движение на дорогах Москвы станет свободнее после 19:30

общество погода транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Автомобилистов предупредили об осложнении движения в вечерний час пик из-за снега и гололеда, сообщает пресс-служба ЦОДД. Свободнее на дорогах станет после 19:30.

"Ожидаем до 8 баллов. В течение дня на дорогах тоже будет плотно. Скорость автомобилей значительно снижена", – говорится в сообщении.

Отмечается, что число мелких ДТП может возрасти. Кроме того, на улицы вышла коммунальная техника, что также скажется на снижении скорости потока.

"ЦОДД просит водителей быть осторожными и внимательными за рулем. Необходимо помнить о более длинном пути торможения автомобиля на заснеженной дороге, а также недопустимости резких торможений и перестроений", – добавили в ведомстве.

Для поездок в час пик москвичам советуют пользоваться городским транспортом.

Ранее сообщалось, что снег будет идти в Москве на протяжении целого дня. Из-за гололедицы в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 23:00 29 января.

Столичные коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. На особый контроль взяты состояние дорог, тротуаров и площадей торможения перед остановками общественного транспорта и подхода к ним. Специалисты также обработали дороги и тротуары противогололедными материалами.

Госавтоинспекция напомнила водителям и пешеходам о необходимости соблюдать ПДД. Москвичей призывают быть внимательными, проявлять уважение и терпимость друг к другу.

И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что 28 января в столичном регионе высота снежного покрова увеличится на 3 сантиметра. По его словам, этот снег может задержаться надолго. Центр погоды "Фобос" предупреждал, что высота снежного покрова достигнет 10 сантиметров.

В то же время нынешний январь может стать самым теплым за 200 лет. Показатели столбиков термометров превышают норму на 10 градусов.

В феврале температура в центральных регионах России будет превышать климатическую норму на полтора-четыре градуса, считают метеорологи. В Финском институте метеорологии добавили, что больших изменений в текущей погоде не ожидается.

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