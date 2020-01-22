Метеорологи предсказали "розовый" февраль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температура в центральных регионах России в феврале будет превышать климатическую норму на полтора-четыре градуса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз Copernicus Climate Change Service.

Согласно долгосрочному прогнозу, до 2 февраля средние температуры в Европе будут превышать норму на четыре-шесть градусов, затем это отклонение уменьшится. С середины месяца начнется потепление, однако в последнюю неделю февраля аномалия пойдет на спад. В конце месяца отклонение не будет превышать полтора градуса.

В Финском институте метеорологии отметили, что больших изменений в текущей погоде не ожидается. "Мы находимся в середине января, февраль впереди, поэтому прогнозы могут измениться, но на данный момент изменений не предвидится", – отметили специалисты.

Уточняется, что в Центральной России отклонение от нормы к концу февраля сократится до одного градуса.

Ранее температура в Москве побила рекорд 63-летней давности. Столбики термометров днем поднялись до плюс четырех градусов. В свою очередь, медики назвали теплую зиму опасной для иммунитета. Главной опасностью для здоровья оказалась повышенная влажность воздуха.

