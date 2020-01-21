Температура в Москве побила рекорд 63-летней давности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Температура в Москве во вторник побила рекорд тепла 63-летней давности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

Метеоролог отметил, что температура воздуха прогрелась днем до +3,4 градуса. Такие показатели побили рекорд 1957 года, когда воздух в городе прогрелся до +3,3 градуса. Абсолютный рекорд для 21 января был установлен в 1898 году, тогда столбики термометров остановились на отметке +3,8 градуса.

Погодные рекорды в текущем сезоне фиксируются регулярно. Например, 16 и 17 января был побит температурный максимум 1925 года. В эти дни воздух прогрелся до 4,5 градуса со знаком плюс. Кроме того, за декабрь было зафиксировано сразу три рекордных значения с разницей в несколько дней.

Ранее синоптики отмечали, что в январе ожидается самая высокая за 140 лет температура. Среднесуточная температура в столице в этом месяце окажется рекордной.

Пока же рекордсменом по теплу является 2007 год. Тогда средние месячные показатели составляли минус 1,6 градуса, что превышало норму на 7,6 градуса. Метеорологи отмечают, что этой зимой температурный фон удерживается на плюсовых отметках и превышает норму на рекордные 9 градусов.

По словам и. о. главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, на азиатской территории России стало экстремально тепло из-за того, что этой зимой на погоду в стране оказывает действие ветер с Атлантики.

