Московские городские службы перешли на усиленный режим работы

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Столичные городские службы были переведены на усиленный режим работы из-за мокрого снега и ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом ТАСС рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов", – уточнил он.

Кроме того, заместитель мэра добавил, что специализированные службы взяли под особый контроль объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Как ранее сообщалось сотрудниками МЧС, 21 января ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду, а ночью и утром 22 января они прогнозировали мокрый снег и образование гололедицы. ЦОДД призвал водителей быть осторожными, соблюдать дистанцию на дороге и скоростной режим.