ЦОДД призвал автомобилистов быть осторожными из-за непогоды

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Автомобилистов призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах из-за гололедицы, которая ожидается в столице вечером, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.

"Синоптики обещали апрельскую погоду на этой неделе, но погода удивила. За окном 1 градус тепла, снег, дождь, местами град. К вечеру температура опустится ниже нуля", – напомнили в ведомстве.

21 января в некоторых районах столицы в течение дня будет идти дождь. Максимальная температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла. Весь день будет дуть западный ветер порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом отдельные порывы могут составить порядка 12–14 метров в секунду.

Ранее стало известно, что на текущей неделе в Москве может выпасть до 4 сантиметров снега. При этом специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей о потеплении, в результате которого мокрый снег будет чередоваться с дождем. Синоптик заверила, что 21 января может быть установлен температурный рекорд тепла.

И. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее пообещал аномально теплую погоду на этой неделе. По его словам, температура воздуха на 11–12 градусов превысит климатическую норму. Таким образом, она будет соответствовать показателям апреля.