Синоптики предупредили москвичей о похолодании

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Похолодание до отрицательных температур ожидает москвичей со среды. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова РИА Новости.

По ее словам, в первые дни недели погода в столице будет ветреной, но теплой. Во вторник температура воздуха составит плюс 4 градуса. Будет облачно, возможен дождь.

"Не исключено, что завтра будет повторен или даже перекрыт абсолютный максимум температуры, который в Москве составляет на 21 число плюс 3,8 градуса и наблюдался в 1898 году", – отметила специалист.

Позднякова добавила, что со среды температура в городе начнет понижаться. В ночь на четверг ожидается до 6 градусов ниже нуля. Дневная температура также будет отрицательной – до минус 3 градусов. В пятницу начнется потепление, температура днем приблизится к нулю.

"Далее у нас пойдет повышение температуры, снег уже сменится осадками, то есть мокрый снег будет чередоваться с дождем, и температура в течение суток будет около нуля градусов", – заключила она.

Ранее сообщалось, что 16 и 17 января температура воздуха в Москве обновила температурные максимумы 1925 года – потеплело до 4,5 градуса. Сейчас температура в городе на 8 градусов превышает климатическую норму.

