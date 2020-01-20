На этой неделе в Москве может выпасть до 4 см снега

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На этой неделе в Москве может выпасть до четырех сантиметров снега. Об этом сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Высота снега – от 2 до 4 сантиметров, а в выходные он растает", – цитирует ТАСС слова синоптика.

Ранее метеоролог сообщил, что снег придет в столицу в среду и будет идти в течение трех дней. Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отмечал, что температура воздуха в четверг, 23 января, может стать самой низкой с начала зимы в Москве.

По его словам, в ночь на четверг температура воздуха может опуститься до -5 градусов, а днем – до -3 градусов. Цыганков также подчеркнул, что в ночь с 23 на 24 января в столице будет еще холоднее. Синоптики прогнозируют падение температуры до значений от -3 до -8 градусов.

Тем временем специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей о том, что в конце недели ожидается потепление, в результате которого мокрый снег будет чередоваться с дождем. Синоптик отметила, что 21 января может быть установлен температурный рекорд тепла.

16 и 17 января температура воздуха в Москве обновила температурные максимумы 1925 года – потеплело до 4,5 градуса. Сейчас температура в городе на 8 градусов превышает климатическую норму.

