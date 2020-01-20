Четверг может стать самым холодным днем с начала зимы в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в четверг, 23 января, станет самой низкой с момента начала зимы в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мы ожидаем, что четверг станет самым холодным с начала календарной зимы. В ночь на четверг мы ожидаем от минус 3 до минус 5 градусов, днем – от минус 1 до минус 3", – заявил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам специалиста, в ночь с 23 на 24 января в столице будет еще холоднее. Синоптики прогнозируют падение температуры до значений от минус 3 до минус 8 градусов мороза. При этом в выходные в город снова вернется тепло, до плюс 6 – в воскресенье.

Ранее специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей о том, что в конце недели ожидается потепление, в результате которого мокрый снег будет чередоваться с дождем. Синоптик отметила, что 21 января может быть установлен температурный рекорд тепла.