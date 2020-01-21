Столичных водителей призвали парковать автомобили вдали от деревьев

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

АМПП призвал столичных водителей парковать автомобили вдали от деревьев и широкоформатных конструкций из-за ветра порывами 12–17 метров в секунду.

По прогнозам МЧС, сегодня и завтра в Москве ожидается ветер с порывами 12-17 м/с и мокрый снег.

Паркуйте автомобили вдали от деревьев и широкоформатных конструкций. Будьте внимательны!#АМПП #Московскийпаркинг — Московский Паркинг (@parking_mos_ru) January 21, 2020



Ранее в МЧС сообщили, что в Москве прогнозируется мокрый снег, сильный ветер и гололедица. Непогода сохранится в регионе до утра 22 января.

Водителей призвали снизить скорость и увеличить дистанцию. В ведомстве также рекомендовали избегать опасных маневров и парковать машины вдали от деревьев.

Помимо этого, специалисты обратились к пешеходам с просьбой в метель надевать одежду со светоотражающими элементами при движении у проезжей части и не оставлять детей без присмотра.