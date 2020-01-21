Москвичей предупредили о сильном ветре, гололедице и мокром снеге

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей столицы предупредили о сильном ветре, гололедице и мокром снеге. Об этом проинформировали в пресс-службе московского главка МЧС России.

Отмечается, что непогода сохранится в регионе до утра 22 января.

"С 11:00 21 января с сохранением до 10:00 22 января местами по Москве ожидается усиление западного ветра с порывами до 12–17 метров в секунду. Ночью и утром 22 января местами мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении.

В МЧС призвали водителей к снижению скорости на дорогах и увеличению дистанции между транспортными средствами. Кроме того, в ведомстве порекомендовали избегать опасных маневров и парковать машины вдали от деревьев.

Помимо этого, специалисты обратились к пешеходам с просьбой в метель надевать одежду со светоотражающими элементами при движении у проезжей части и не оставлять детей без присмотра.

Ранее москвичей предупредили о резких скачках атмосферного давления в ближайшие дни. Сообщалось, что во вторник давление существенно упадет до значений 738 миллиметров ртутного столба.

Кроме того, в столице был объявлен желтый уровень опасности из-за ветра. Он актуален до утра 22 января.