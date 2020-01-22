Желтый уровень опасности продлен в Москве до утра пятницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Отмечается, что предупреждение действует из-за гололедицы и порывистого ветра. Оно актуально до утра пятницы, 24 января.

"Погода потенциально опасна. Ветер, местами порывы до 12–17 метров в секунду. Период предупреждения – до 19:00 23 января. Местами гололедица. Период предупреждения – до 7:00 24 января", – говорится в сообщении.

Ранее в МЧС предупреждали жителей столицы о сильном ветре, гололедице и мокром снеге. Предполагалось, что снегопад сохранится до 22 января. Желтый уровень погодной опасности был введен до 23 января.

Кроме того, синоптики сообщили о погоде, которая установится в столице в среду. Отмечалось, что московский регион останется под влиянием мощного циклона. Воздух в Москве прогреется до 2 градусов со знаком плюс. Ожидается порывистый ветер.

Также отмечалось, что накануне температура в Москве побила рекорд 63-летней давности. Максимальная дневная температура составила плюс 3,4 градуса.