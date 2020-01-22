Облачная погода установится в Москве 22 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода установится в Москве и Подмосковье в среду, 22 января. Об этом передает сайт "Метеоновости".

Синоптики подчеркивают, что столичный регион останется под влиянием мощного циклона. В отдельных районах города ожидается небольшой снег.

"Максимальная температура в Москве составит от 0 до 2 градусов тепла, в области – до плюс 2 градусов", – рассказали специалисты.

Кроме того, будет дуть западный ветер. Его отдельные порывы могут достигнуть 17 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 733 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит порядка 75%.

"Вечером местами гололедица", – предупредили синоптики.

Специалисты предположили, что постоянное облачное небо способно вызвать депрессию. Кроме того, у метеозависимых людей в такую погоду могут обостриться сердечно-сосудистые, эндокринные, а также бронхолегочные заболеваний.

Ранее температура в Москве побила рекорд 63-летней давности. Столбики термометров днем поднялись до отметки в плюс 4.

В свою очередь, медики назвали теплую зиму опасной для иммунитета. Главным "врагом" здоровья называлась повышенная влажность воздуха.