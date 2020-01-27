Коммунальные службы Москвы переведены на усиленный режим работы

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Столичные коммунальные службы переведены на усиленный режим работы из-за прогнозируемого снегопада. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

"Коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы в связи с ожидающимся снегопадом. Снегоуборочная техника, комплексные бригады, а также снегоплавильные пункты готовы к приему выпавшего снега", – заявил Бирюков.

По его словам, коммунальщики взяли на особый контроль состояние дорог, тротуаров и площадей торможения перед остановками общественного транспорта и подхода к ним. Специалисты также обработали дороги и тротуары противогололедными материалами.

Ранее столичная Госавтоинспекция напомнила водителям и пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Москвичей призывают быть внимательными, а также проявлять уважение и терпимость друг к другу.

В столичном регионе в предстоящую ночь ожидается снегопад, который может стать самым сильным с начала зимы. Ночью 28 января в мегаполисе похолодает до минус 3 градусов, к утру понижение местами до минус 5–6 градусов.

И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столичном регионе 28 января высота снежного покрова увеличится на 3 сантиметра и этот снег может задержаться надолго.

Ранее сообщалось, что нынешний январь может стать самым теплым за 200 лет. Показатели столбиков термометров превышают норму на 10 градусов. Кроме того, в этом январе теплее на 3–4 градуса, нежели обычно бывает в марте.

Также специалисты предсказывали "розовый" февраль. Говорилось, что температура в центральных регионах России в феврале будет превышать климатическую норму на полтора-четыре градуса.