Водителей и пешеходов призвали к соблюдению ПДД из-за ухудшения погоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичная Госавтоинспекция напомнила водителям и пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Отмечается, что особенно это важно в период ухудшения погоды в Москве, передает ТАСС.

Москвичей призывают быть внимательными, а также проявлять уважение и терпимость друг к другу.

В столичном регионе в предстоящую ночь ожидается снегопад, который может стать самым сильным с начала зимы. Ночью 28 января в мегаполисе похолодает до минус 3 градусов, к утру понижение местами до минус 5–6 градусов.

И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столичном регионе 28 января высота снежного покрова увеличится на 3 сантиметра и этот снег может задержаться надолго.

Ранее сообщалось о том, что нынешний январь может стать самым теплым за 200 лет. Показатели столбиков термометров превышают норму на 10 градусов. Кроме того, в этом январе теплее на 3–4 градуса, нежели обычно бывает в марте.

Также специалисты предсказывали "розовый" февраль. Говорилось, что температура в центральных регионах России в феврале будет превышать климатическую норму на полтора-четыре градуса.