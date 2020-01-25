Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нынешний январь может стать самым теплым за 200 лет метеорологической истории России, сообщает центр погоды "Фобос".

"Нынешний январь уверенно идет к званию самого теплого за 200 лет метеорологической истории России. Во многих городах, например, Санкт-Петербурге, Москве и Твери впервые за весь период инструментальных наблюдений средняя температура месяца держится в области положительных значений", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в январе температура воздуха превышает норму на 10 градусов. Кроме того, в этом январе теплее на 3–4 градуса, нежели обычно бывает в марте.

Как отмечают синоптики, согласно прогнозам, погода может не измениться до начала февраля.

"По нашему прогнозу, в феврале холодная аномалия температурного режима ожидается только на северо-востоке страны – здесь может оказаться на 2 градуса холоднее, чем обычно. А на остальной территории жителей опять ждет не по сезону теплая погода, в среднем, на 2–4 градуса выше нормы", – говорится в сообщении "Фобоса".

Ранее метеорологи предсказывали "розовый" февраль. Сообщалось, что температура в центральных регионах России будет превышать климатическую норму на полтора-четыре градуса.

Также отмечается, что в ближайшие дни в столице сохранятся "погодные качели". Синоптики рассказали, что Московский регион будет находиться под влиянием серии активных циклонов. Колебания температуры будут по-прежнему происходить в интервале, существенно превышающем климатическую норму.

Помимо этого, жителей столицы предупредили о том, что Москву накроют три вида осадков в один день. Снег, мокрый снег и дождь ожидают москвичей в пятницу, 24 января.