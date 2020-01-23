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Москва 24

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Общество

23 января, 13:57

Предупреждение об опасной погоде в Москве продлили до 26 января

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до утра воскресенья, 26 января, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение связано с порывистым ветром и гололедицей. Действовать оно будет с 9:00 пятницы до 7:00 воскресенья.

Синоптики прогнозируют, что в ночь на пятницу в городе пройдет небольшой снег, ожидается минус 7–5 градусов, по области – минус 10–5. В столичном регионе в дневные часы потеплеет, ожидается снег, мокрый снег и дождь. Во второй половине дня в столице уже ожидается 1–3 градуса тепла, в Московской области – от нуля до плюс 3 градусов.

25 января прогнозируются небольшие осадки, местами гололедица. В Москве ожидается ноль – плюс 2, по области – от минус 2 до плюс 3. 26 января местами небольшие осадки. Ночью ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

Столичный главк МЧС предупредил жителей столицы об усилении ветра и гололедице в четверг, 23 января. Спасатели напомнили, что северо-западный ветер усилился до 12–17 метров в секунду. В связи с этим автомобилистам советуют парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Управляя авто в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также водителям рекомендуют избегать обгонов, перестроений и опережений. В свою очередь, в ЦОДД рекомендуется выбирать городской транспорт.

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