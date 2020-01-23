Москвичей предупредили об усилении ветра и гололедице

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Столичный главк МЧС предупредил жителей столицы об усилении ветра и гололедице в четверг, 23 января.

Спасатели напомнили, что северо-западный ветер усилился до 12–17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до 18:00.

В связи с этим автомобилистам советуют парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Управляя авто в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также водителям рекомендуют избегать обгонов, перестроений и опережений.

В свою очередь, в ЦОДД отметили, что уже сейчас из-за непогоды в городе много мелких аварий, что послужило заторам в семь баллов. Для поездок рекомендуется выбирать городской транспорт.

Ранее сообщалось, что в четверг в столичном регионе ожидается сильное похолодание. Температура воздуха опустится до минус 5 градусов мороза. По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанада, к нулевым значениям она вернется уже в пятницу.

Накануне сильный снегопад начался в Москве. Специалисты Центра организации дорожного движения призвали горожан пользоваться общественным транспортом.

