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Общество

22 января, 11:35

Погода в Москве побила рекорд 122-летней давности

общество город погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура, установившаяся в столице во вторник, 21 января, побила рекордные значения 1898 года. Об этом сообщает портал "Метеоновости". Отмечается, что столбики термометров в вечерние часы поднялись до плюс 4,1 градуса.

"В январе установлен уже третий температурный рекорд", – отмечается в сообщении.

Ранее в столичном регионе был введен желтый уровень погодной опасности до 24 января в связи с гололедицей и сильным ветром. Так, местами его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Кроме того, метеорологи предсказали россиянам "розовый" февраль. Отмечалось, что температура в центральных регионах страны в феврале будет превышать климатическую норму на полтора-четыре градуса.

В среду в столичном регионе воздух прогреется до отметки плюс 2 градуса. При этом Москва остается под влиянием мощного циклона. В отдельных районах города ожидается небольшой снег.

Температура в Москве побила рекорд 63-летней давности

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