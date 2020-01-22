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Общество

22 января, 13:47

Москвичам рекомендовали пересесть на метро и МЦК из-за снегопада

общество погода транспорт авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) призвали москвичей воспользоваться общественным транспортом из-за начавшегося в Москве снегопада.

"В Москве начался снегопад, на дорогах местами гололед. Осложняет ситуацию плохая видимость. Движение замедлилось, вечером могут быть затруднения. По возможности вечером выбирайте метро, МЦД, МЦК", – указано в официальном твиттер-аккаунте организации.

Тех, кто все же решится передвигаться по городу, ГИБДД призвала быть внимательнее на дорогах.

"Обращаемся к водителям с просьбой снижать скорость, соблюдать дистанцию и быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами", – заявили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

Пешеходов предупредили, что из-за пониженной видимости водители могут не заметить их на переходах. Кроме того, в вечернее время рекомендуется носить одежду со светоотражающими элементами.

Сильный снегопад начался в Москве в среду, 22 января. По предварительным прогнозам синоптиков, снежный покров достигнет толщины от 2 до 4 сантиметров.

Ранее стало известно, что в четверг в столичном регионе ожидается сильное похолодание. Температура воздуха опустится до минус 5 градусов мороза. По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанада, к нулевым значениям она вернется уже в пятницу.

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