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Общество

22 января, 13:17

В Москве начался мощный снегопад

общество погода город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сильный снегопад начался в столице. По прогнозам синоптиков, в городе образуется снежный покров от 2 до 4 сантиметров.

"Сейчас началось похолодание. Местами пройдет небольшой снег. В четверг днем температуру можно назвать "легким морозом", но в пятницу вновь будет повышение температуры", – рассказал "Интерфаксу" исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он добавил, что в четверг на фоне усиления порывов ветра до 17 метров в секунду ожидается метель, однако она будет достаточно слабой. В пятницу через Москву пройдет атмосферный фронт. Осадки будут идти весь день, не исключен дождь.

В субботу температура составит от 1 до 3 градусов тепла, в воскресенье – в диапазоне от минус 2 до плюс 3 градусов. В понедельник столбики термометров вновь поднимутся выше нулевой отметки.

Ранее в МЧС предупредили жителей столицы о сильном ветре, гололедице и мокром снеге. Желтый уровень погодной опасности был введен до 23 января.

Накануне температура в Москве побила рекорд 63-летней давности. Максимальная дневная температура составила плюс 3,4 градуса. Погодные рекорды в текущем сезоне фиксируются регулярно.

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