Снегопад ожидается в столичном регионе во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном регионе во вторник, 28 января, высота снежного покрова увеличится на 3 сантиметра, и этот снег может задержаться надолго, сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас средняя высота по Московской области, например, 3 сантиметра, но во вторник, по оценкам, она может увеличиться на 2-3 сантиметра. И уже есть вероятность того, что он таять не будет", – приводит слова Вильфанда ТАСС. По его словам, в понедельник также ожидается мокрый снег.

Ранее сообщалось о том, что нынешний январь может стать самым теплым за 200 лет. Показатели столбиков термометров превышают норму на 10 градусов. Кроме того, в этом январе теплее на 3–4 градуса, нежели обычно бывает в марте.

Также специалисты предсказывали "розовый" февраль. Говорилось, что температура в центральных регионах России в феврале будет превышать климатическую норму на полтора-четыре градуса.