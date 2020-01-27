Москвичей предупредили о самом сильном за зиму снегопаде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном регионе в предстоящую ночь ожидается снегопад, который может стать самым сильным с начала зимы, говорится на портале "Метеоновости".

Как отмечается, холодный антициклон с Баренцева моря начал смещаться на восток.

"Этот вихрь и поспособствует усилению снегопада в столичном регионе в предстоящую ночь, потому что притормозит атмосферный фронт около Москвы, не даст ему уйти на Волгу, как это удалось атмосферным фронтам накануне. Этот процесс обещает стать самым щедрым на снег с начала зимы, прирост снега в Москве составит от 4 до 8 сантиметров", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ночью, 28 января, в мегаполисе похолодает до минус 3 градусов, к утру понижение местами до минус 5–6 градусов.

В понедельник и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столичном регионе 28 января высота снежного покрова увеличится на 3 сантиметра и этот снег может задержаться надолго.

Ранее сообщалось о том, что нынешний январь может стать самым теплым за 200 лет. Показатели столбиков термометров превышают норму на 10 градусов. Кроме того, в этом январе теплее на 3–4 градуса, нежели обычно бывает в марте.

Также специалисты предсказывали "розовый" февраль. Говорилось, что температура в центральных регионах России в феврале будет превышать климатическую норму на полтора-четыре градуса.