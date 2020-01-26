Снежный покров в Москве вырастет до 10 сантиметров во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице во вторник, 28 января, высота снежного покрова увеличится до 10 сантиметров. Об этом информирует центр погоды "Фобос".

Отмечается, что в начале новой рабочей недели в столичном регионе похолодает. Постепенно температура опустится ниже нулевого значения, на дорогах образуется гололедица. По сообщениям синоптиков, осадки вновь вернутся в твердую фазу.

"Ветер ослабеет, а снег, с перерывами будет продолжаться до утренних часов вторника. За этот период в Москве выпадет еще 5–7 миллиметров небесной влаги, что в условиях слабых морозцев, а к утру вторника в столице похолодает до 2–4 градусов мороза, вызовет увеличение снежного покрова до 6–10 сантиметров", – говорится в сообщении.

Также метеорологи предупреждают, что Москва окажется на пути теплого атмосферного фронта. Снежные осадки ожидаются по всей территории столицы и области. В свою очередь, это вызовет ухудшение видимости на дорогах, в связи с чем автомобилистов призвали к осторожности.

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности сохранится в Москве до вторника. Неблагоприятные погодные условия связаны с гололедицей и сильным ветром с порывами до 15 метров в секунду.