Эксперт дал советы автомобилистам в связи со снегопадом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин дал рекомендации автомобилистам в связи со снегопадом, который ожидается в столице в предстоящую ночь.

"Тот снегопад, который обещают в нашей центральной полосе, – это, конечно, ерунда по сравнению с теми снегопадами, которые были до этого. Наши автомобилисты готовы к этим невзгодам, и завтрашний снегопад – это больше пугают", – рассказал он Москве 24.

Однако такие погодные условия требуют некоторой подготовки. Автомобилистам следует взять с собой щетку, чтобы сметать снег. Наиболее удобным вариантом станет телескопическая щетка, которая позволит "все сделать за один мах".

"Нужно проверить, есть ли у вас незамерзайка. Нужно хотя бы, чтобы был полный бак. Потому что будет грязно, вы поедете, этого бачка может не хватить. Нужно делать это заранее", – подчеркнул эксперт.

Он также посоветовал предварительно прогревать машину. Делать это лучше даже при небольшом морозе. "Достаточно 30-40 секунд, чтобы масло закачалось в верхнюю часть мотора до распределительного вала, и дальше можно сесть и начинать движение", – отметил специалист.

Важно почистить капот и часть крыши, чтобы снег не попадал в воздухозаборник. В противном случае влажный воздух будет идти в салон, что приведет к запотеванию стекол. Избежать этого поможет кондиционер, который будет сушить воздух. При этом категорически не следует резко подавать теплый воздух на лобовое стекло, оно может лопнуть, поскольку находится под напряжением.

"Нужно время от времени отключать систему стабилизации, потому что машина может буксовать. Чтобы выехать спокойно, не буксовать и были тормоза в порядке, нужно отключать систему стабилизации. Не усердствуйте со скребком, все стекла современных автомобилей очень мягкие. Начнете усердствовать, можете поцарапать стекло", – заключил эксперт.

В понедельник исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столичном регионе 28 января высота снежного покрова увеличится на 3 сантиметра.

