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Авто

15:26

В Подмосковье начали использовать дорожные камеры нового формата

город транспорт авто

Фото: groupmvs.ru

На подмосковных дорогах теперь можно встретить новые камеры, установленные на крышах автомобилей. У припаркованных машин дежурят операторы в яркой форме. Как сообщает "Коммерсант", устройства заменят действующие на дорогах треноги.

Как заявили в пресс-службе компании "МВС Груп", которая выступает оператором системы фиксации нарушений, скоро по всему городу будут действовать мобильные почты нового типа.

"Комплексы построены на базе автомобилей Lada Granta, имеют яркую окраску, операторы комплексов одеты в униформу со светоотражающими элементами. Это делает новые посты контроля более заметными на дороге и способствует предупреждению нарушений со стороны водителей", – уточнили в компании.

В пресс-службе также добавили, что решение заменить приборы было связано с более широким функционалом новинок – устройство может получать данные сразу с двух камер. Кроме того, привычные "треноги" неоднократно становились объектами вандализма.

На данный момент известно, что из-за замены суммарное количество комплексов не изменится. На дорогах по-прежнему останутся как стационарные, так и передвижные комплексы – 1,2 тысячи и 200 соответственно.

В декабре 2019 года стало известно, что в Москве появились 42 новых камеры фотофиксации. Расположены они по одной на каждый конкретный адрес. За счет пополнения число камер в Москве превысило 2 тысячи 500 штук.

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