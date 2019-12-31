Камеры фотофиксации установили еще по 42 адресам в Москве

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Москве появились свыше 40 камер фотофиксации. Об этом проинформировал Центр организации дорожного движения в Twitter-аккаунте.

"Дарим самое дорогое – безопасность. К Новому году запустили камеры еще по 42 адресам – там, где очень нужно уменьшить число аварий и давать приоритет городскому транспорту", – говорится в сообщении.

Так, общее число камер в столице достигло 2 тысяч 98 штук. Стационарные, передвижные, парконы и в салонах автобусов – они установлены по всей Москве.

В частности, новые камеры появились на проспекте Андропова – напротив домов 10А, 6, строения 1, дублере проспекта Андропова – напротив дома 8, улицы Айвазовского, дома 6, корпуса 1, проспекте Буденного, дома 51, корпуса 6, улице Конюшковской – напротив дома 26, Профсоюзной улице, дома 156, корпуса 1, Пресненской набережной, дома 10, строения 2, Земляном Валу, 24/30, и на Зубовском бульваре, доме 11А.

Кроме того, новыми приборами фиксации оснастили улицу Смоленскую, дом 10, Шипиловский проезд, дом 43, корпус 1, Домодедовскую улицу, дом 17, корпус 1, улицу Мусы Джалиля, дом 27, корпус 2, и дом 14, корпус 1, Ключевую улицу, дом 24, корпус 1, Гурьевский проезд – напротив дома 21, корпуса 1, Паромную улицу – напротив дома 9, корпуса 1, улицу Каховку, дом 31, корпус 2, а также улицу Летчика Бабушкина – напротив дома 1, корпуса 1.

Помимо этого, установка камер была произведена на Балаклавском проспекте, доме 52, корпусе 2, доме 48, корпусе 1, в домах 4, 26, владении 33А, напротив дома 56, корпуса 1, также в доме 30, корпусе 2. Кроме того, камеры установили на улице Наметкина, доме 12А, улице Каховке – напротив дома 28, корпуса 1, и дома 24, на улице Профсоюзной, доме 57, на проспекте Мира, в домах 11 и 124, корпусе 8, на Костомаровской набережной, доме 29, Семеновской набережной, доме 3/1, корпусе 5.

Фотофиксация заработала и на улице Таганской, доме 24, строении 1, улице Ключевой, доме 14, корпусе 1, улице Ясеневой, доме 41, корпусе 1, 1-м Кожуховском проезде, доме 19, корпусе 1, Севастопольском проспекте МГТ № 272, улице Енисейской – напротив дома 41, а также на Симоновском Валу, доме 11/31, корпусе 1.

Ранее Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог. В тексте документа отмечается, что место камеры видеофиксации необходимо выбирать "с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов".