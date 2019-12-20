Эксперт прокомментировал идею о снижении нештрафуемого порога превышения скорости

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Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев прокомментировал идею о снижении нештрафуемого порога превышения скорости. Об этом он рассказал сайту Москва 24.

"С точки зрения безопасности дорожного движения я считаю, что это абсолютно неэффективная мера. Не факт, что это будет повышать безопасность, потому что никакой статистики, что скоростной порог как-то повысил ДТП или смертность, на сегодняшний момент нет", – заявил эксперт.

По словам Канаева, снижение порога может быть выгодно только для тех, кто управляет камерами видеофиксации.

"Говорить о том, что нужно что-то менять, можно только с точки зрения выгоды тех, кто управляет камерами фотовидеофиксации. Для них, конечно, это будет очень выгодно с учетом того, что камеры установлены везде и так далее", – уточнил эксперт.

Механика снижения скоростного порога несовершенна, считает Сергей Канаев.

"Даже с точки зрения обгона 20-километровый порог он гораздо безопаснее. Представьте, автомобиль двигается со скоростью 85 километров в час по трассе при разрешенных 90. Насколько быстро можно совершить обгон с учетом 20 километров и 10 километров, если человек выедет на встречную полосу и будет ехать, соблюдая скоростной режим, и обгонять. Я считаю, что это не нужно", – заявил руководитель Федерации автовладельцев России.

По мнению Канаева, идея по снижению скоростного порога актуальная для пешеходов. Для их безопасности также необходимо создавать новые пешеходные переходы. Что касается водителей, то измененные правила будут только путать автомобилистов, считает эксперт. В качестве примера Канаев привел схему работы ограничений дорожного движения в других странах.

"К примеру, немцы и американцы хотели сделать снижение порога до 5 или 3 километров, и они отказались от этого. Так как порог иногда даже безопаснее с точки зрения обгона. И они очень внимательно следят за нашей статистикой. В данном случае у нас нет никакой статистики по поводу того, что у нас есть какие-то ухудшения, и я не удивлюсь, что западные страны пойдут по пути увеличения скоростного порога. Хотя и для них это определенная дезориентация. Они очень осторожно относятся к этому, чего не скажешь о нашей стране, в которой меняют правила по 10 раз в году", – заявил специалист.

Ранее правкомиссия поддержала снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. По словам вице-премьера Максима Акимова, ни в одной "цивилизованной" стране нет такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости. Вводить новую систему будут постепенно – то есть правило о снижении скорости будет действовать только на определенных дорожных участках.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проанализировать вопрос о сохранении нештрафуемого порога. Глава правительства также подчеркнул, что новая норма может стать поводом для того, чтобы штрафовать больше людей.

