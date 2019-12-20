В МВД предложили повысить штрафы за превышение скорости в шесть раз

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МВД России предлагает увеличить штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час в шесть раз – до 3 тысяч рублей. При повторном превышении скорости в этом диапазоне штраф составит уже 5 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы к правкомиссии по безопасности дорожного движения.

Штраф за превышение скорости от 40 до 60 километров в час также предлагается повысить примерно в четыре раза: с 1-1,5 тысячи рублей до 4 тысяч. При повторном нарушении водителю грозит штраф в 8 тысяч рублей или лишение водительских прав на 4-6 месяцев.

В ведомстве также предлагают убрать дифференциацию штрафов за превышение скорости более 60 километров в час и ввести единое наказание – штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на 4-6 месяцев. При повторном нарушении – 10 тысяч рублей или лишение прав на 1 год.

На сегодняшний день за превышение скорости от 60 до 80 километров в час предусмотрен штраф в 2-2,5 тысячи рублей или лишение прав на 4-6 месяцев, более 80 километров в час – 5 тысяч рублей или лишение прав на 6 месяцев. При повторном превышении более 60 километров в час – 5 тысяч или лишение прав на 1 год.

Ранее правкомиссия поддержала снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. По словам вице-премьера Максима Акимова, ни в одной "цивилизованной" стране нет такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости.