Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

20 декабря, 18:58

В МВД предложили повысить штрафы за превышение скорости в шесть раз

общество транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МВД России предлагает увеличить штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час в шесть раз – до 3 тысяч рублей. При повторном превышении скорости в этом диапазоне штраф составит уже 5 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы к правкомиссии по безопасности дорожного движения.

Штраф за превышение скорости от 40 до 60 километров в час также предлагается повысить примерно в четыре раза: с 1-1,5 тысячи рублей до 4 тысяч. При повторном нарушении водителю грозит штраф в 8 тысяч рублей или лишение водительских прав на 4-6 месяцев.

В ведомстве также предлагают убрать дифференциацию штрафов за превышение скорости более 60 километров в час и ввести единое наказание – штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на 4-6 месяцев. При повторном нарушении – 10 тысяч рублей или лишение прав на 1 год.

На сегодняшний день за превышение скорости от 60 до 80 километров в час предусмотрен штраф в 2-2,5 тысячи рублей или лишение прав на 4-6 месяцев, более 80 километров в час – 5 тысяч рублей или лишение прав на 6 месяцев. При повторном превышении более 60 километров в час – 5 тысяч или лишение прав на 1 год.

Ранее правкомиссия поддержала снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. По словам вице-премьера Максима Акимова, ни в одной "цивилизованной" стране нет такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика