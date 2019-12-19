Специалисты рассказали, как заменить проржавевшие номера на кузове авто

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Специалисты рассказали о процедуре дополнительной маркировки автомобилей со сгнившими номерами на кузове. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на постановление правительства, в котором она описана.

Отмечается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2020 года.

Так, в случае если будут выявлены нечитабельные номера, владельцам авто нужно будет установить на раму и кузов специальные пломбы и печати. Это позволит избежать мошенничества.

После этого необходимо будет отправить документы в ОВД. Там транспортное средство отправят в экспертно-криминалистический центр и, если проверка будет пройдена успешно, будет дано разрешение на нанесение специальной полицейской маркировки.

Следующим действием автовладельца должно стать обращение в орган по сертификации, который располагает необходимым оборудованием по маркировке, с помощью которого на машине будет сделан легкодоступный для считывания номер.

Когда все перечисленные действия будут выполнены, необходимо будет внести соответствующие изменения в техпаспорт ТС и получить в ГИБДД новое свидетельство о регистрации.

Отмечается, что данная процедура будет платной, однако ее стоимость пока неизвестна. По некоторым данным, ценник за такие услуги будет варьироваться от пяти до двадцати тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что штраф для агрегаторов такси может достигнуть 500 тысяч рублей. Такая стоимость грозит за правонарушения, допущенные со стороны юридических лиц.