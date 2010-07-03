В МВД выступили против снижения нештрафуемого лимита до 10 км/ч

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В МВД России выступили против возможности снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу ведомства Владимира Колокольцева.

"В начале текущего года на правительственной комиссии, которую возглавляет заместитель председателя правительства по обеспечению безопасности дорожного движения, МВД выразило свою позицию против снижения администрируемого порога с 20 километров в час до 10 километров в час", – сказал Колокольцев.

Он отметил, что данная инициатива не имеет никакого отношения к МВД РФ. При этом он уточнил, что в ведомстве выступают за увеличение скорости на автомобильных магистралях.

3 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству и МВД проанализировать вопрос о сохранении нештрафуемого порога. По мнению премьера, снижение нештрафуемого порога может стать поводом для того, чтобы штрафовать больше людей. Он добавил, что иногда превышения скорости не видно даже на спидометре.

Медведев планирует дать поручение еще раз проанализировать эту проблему. Он также пообещал проработать вопрос об обязательной установке дорожных знаков перед камерами контроля скорости на дорогах.

Сейчас нарушение скоростного лимита до 20 километров в час не штрафуется. В Минтрансе в апреле заявляли, что поддерживают установление административного штрафа в 500 рублей за такое нарушение. Помимо этого, Госавтоинспекция предлагала поднять штраф за превышение скоростного режима на 20–40 километров в час с 500 до 3 тысяч рублей и лишить систематических нарушителей возможности оплатить штраф со скидкой.

Там же выступали за снижение на 20 километров в час порога максимальной скорости для автомобилистов, перевозящих детей. Глава ГИБДД Михаил Черников также считает необходимым наклеивать на машины специальные знаки, оповещающие о том, что внутри находится ребенок.

