Мотопатруль появится в столице в 2020 году

фото: портал мэра и правительства Москвы
В штате дорожного патруля Центра организации дородного движения (ЦОДД) в 2020 году появятся мотопатрули. Помимо традиционных экипажей, появились несколько мотоциклов такой же ярко-зеленой окраски, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.
"Их представили сегодня на выставке "Мотозима-2019". Это будет пилотный проект, в рамках которого определят функции и задачи", – сказал собеседник агентства.
Предполагается, что дорожные патрули ЦОДД на мотоциклах смогут быстрей доезжать до загруженных перекрестков, где необходима регулировка движения, а также приходить на помощь водителям в центре столицы.
"Патрульными на мотоциклах будут специально обученные водители, прошедшие дополнительное обучение в мотошколах", – добавил собеседник агентства.
Также в ЦОДД рассказали, что почти восемь тысяч новых водителей мотоциклов появилось на столичных дорогах в мотосезоне в нынешнем году.
"Интерес к мотокультуре в Москве высокий судя по статистике роста мотоводителей, поэтому мы поддерживаем и развиваем это направление, проводим мотопарады и мотофестивали, размещаем социальную рекламу, где напоминаем о необходимости соблюдать правила дорожного движения и меры безопасности", – сказал собеседник агентства.
Мотоциклистам напомнили о необходимости надевать мотоэкипировку, а также соблюдать скоростной режим.
Ранее заммэра Максим Ликсутов сообщил, что за девять месяцев мотосезона погибли 45 человек, что также почти в два раза меньше, чем в 2013 году.
Тем не менее "это все равно очень много – человеческая жизнь бесценна", подчеркнул заммэра. Он добавил, что основная причина смертельных ДТП – превышение скорости.
Кроме того, зачастую водители машин не замечают мотоциклистов на дороге, забывая смотреть в зеркала, указал Ликсутов.
При этом заммэра отметил, что в Москве уделяют большое внимание мотокультуре.
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