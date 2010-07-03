Мотоциклистов попросили убрать свои транспортные средства до весны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ГИБДД попросили столичных мотоциклистов убрать свои транспортные средства до весны. Автоинспекция предупредила, что из-за возможного похолодания увеличиваются риски попадания ДТП, сообщает РИА Новости.

Официальное закрытие мотосезона в Москве состоялось 13 октября. Однако из-за теплой погоды мотоциклисты продолжают передвигаться по улицам города.

В ЦОДД рекомендовали автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю. Также там призвали учитывать, что тормозной путь в холодное время года длиннее, поэтому резких маневров стоит избегать.

Погода начнет портиться с понедельника. Уже во вторник, 29 октября, в мегаполисе ожидается мокрый снег. Днем будет 5-6 градусов тепла, ночью – около нуля.