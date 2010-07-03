Москвичей предупредили о мокром снеге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура опустится до обычных для этого времени года отметок – 5–6 градусов тепла. Ночью будет около нуля.

"Вероятен не только дождь, может быть и мокрый снежок", – передает слова синоптика ТАСС.

Он отметил, что понедельник, 28 октября, станет переходным днем. Столбики термометров будут находиться примерно на одном уроне и днем, и ночью – от 7 до 12 градусов. Прогнозируются облачность и небольшой дождь.

"Москва и соседние области окажутся в тыловой части циклона, причем центр циклона находится очень далеко, фактически на Оби, но он настолько протяженный, такой мощный, что центральная часть Европейской России окажется в тыловой части этого циклона. Поэтому свежие воздушные массы начнут поступать в центр Европейской России", – объяснил изменения погоды Вильфанд.

В ночь на пятницу в Москве и Подмосковье будет туман. Гидрометцентр повысил желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с четверга, 24 октября, 23:00 до 9:00 пятницы, 25 октября.

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В выходные, по сведениям метеорологов, в городе сохранится теплая погода. В субботу днем в столице будет до плюс 12–14 градусов, в воскресенье – 14–16 градусов тепла. В воскресенье ожидается небольшой дождь, возрастет облачность.

Причиной аномально теплой осени в центральной России называют антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркнул, что устойчивые антициклоны не характерны для середины осени. Октябрь может оказаться самым теплым за историю метеонаблюдений в Москве.