Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:23

Эксперты оценили состояние распустившихся в столице одуванчиков

общество погода экология

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Распустившиеся в столице одуванчики не пострадают от заморозков и снова зацветут весной, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

"В октябре специалисты Мосприроды на разных природных территориях отмечают необычное явление: цветение многолетних растений, которое характерно для весенне-летнего периода. Повторное цветение имеет причины и не должно вызывать беспокойства", – говорится в сообщении.

Эксперты подчеркнули, что у многолетних растений цветение обусловлено длиной дня и прохождением холодного периода. Растения могут зацвести повторно, если в октябре стоит аномально теплая погода, которой предшествовало похолодание.

"Не стоит бояться, что весной эти растения из-за осенней путаницы перестанут цвести: природа во всем разберется", – говорится в сообщении.

Нынешний октябрь в Москве может стать самым теплым за историю метеонаблюдений. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. В четверг днем ожидается 10–12 градусов тепла, в пятницу и субботу – 12–14, но будет ветрено. В воскресенье ожидается дождь, столбики термометров покажут 10–15 градусов.

Причиной аномально теплой осени в центральной России называют антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркнул, что устойчивые антициклоны не характерны для середины осени.

Он полагает, что их приход становится тенденцией. Вильфанд напомнил о еще более теплой погоде в столице прошлой осенью.

На будущей же неделе погода испортится. В Москве прогнозируется дождь с мокрым снегом. На улице начнет постепенно холодать. С понедельника будут идти небольшие дожди.

Температура в Москве может побить рекорд 30-летней давности

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика