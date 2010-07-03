Эксперты оценили состояние распустившихся в столице одуванчиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Распустившиеся в столице одуванчики не пострадают от заморозков и снова зацветут весной, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды города.
"В октябре специалисты Мосприроды на разных природных территориях отмечают необычное явление: цветение многолетних растений, которое характерно для весенне-летнего периода. Повторное цветение имеет причины и не должно вызывать беспокойства", – говорится в сообщении.
Эксперты подчеркнули, что у многолетних растений цветение обусловлено длиной дня и прохождением холодного периода. Растения могут зацвести повторно, если в октябре стоит аномально теплая погода, которой предшествовало похолодание.
"Не стоит бояться, что весной эти растения из-за осенней путаницы перестанут цвести: природа во всем разберется", – говорится в сообщении.
Нынешний октябрь в Москве может стать самым теплым за историю метеонаблюдений. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. В четверг днем ожидается 10–12 градусов тепла, в пятницу и субботу – 12–14, но будет ветрено. В воскресенье ожидается дождь, столбики термометров покажут 10–15 градусов.
Причиной аномально теплой осени в центральной России называют антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркнул, что устойчивые антициклоны не характерны для середины осени.
Он полагает, что их приход становится тенденцией. Вильфанд напомнил о еще более теплой погоде в столице прошлой осенью.
На будущей же неделе погода испортится. В Москве прогнозируется дождь с мокрым снегом. На улице начнет постепенно холодать. С понедельника будут идти небольшие дожди.
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