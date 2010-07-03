Октябрь может стать самым теплым за историю метеонаблюдений в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Нынешний октябрь в Москве может стать самым теплым за историю метеонаблюдений, сообщает ТАСС.

Как рассказал главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, сейчас в городе примерно 9,5 градуса тепла, и если такая погода сохранится, это будет один из самых теплых октябрей в столице.

"Самый теплый октябрь сейчас считается с температурой 9 градусов тепла и отмечался он в 1967 году. У нас сейчас температура 9,5 градуса, но надо посмотреть еще восемь дней", – подчеркнула она. Синоптик напомнила, что в последний раз так тепло в этом месяце было в 2008 году. Тогда средняя температура воздуха составила 8,9 градуса тепла.

До конца недели в столице сохранится теплая погода. В четверг днем ожидается 10–12 градусов тепла, в пятницу и субботу – 12–14, но будет ветрено. В воскресенье ожидается дождь, столбики термометров покажут 10–15 градусов.

Отмечается также, что несколько дней текущей недели температура воздуха в Москве будет приближаться к историческим рекордам тепла. Дождя не ожидается, а средняя суточная температура будет на 6–8 градусов выше климатической нормы, к концу недели – на 4–5 градусов.

"По температурному режиму погода соответствует последним числам сентября и самому началу октября. В отдельные дни температура будет приближаться к историческим рекордам тепла. Так, например, 25 октября самый теплый день был в 1923 году с максимальной температурой 14,9 градуса. Ожидается в этот день плюс 12–14 градусов", – подчеркнули метеорологи.

Причиной аномально теплой осени в центральной России называют антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркнул, что устойчивые антициклоны не характерны для середины осени.

Он полагает, что их приход становится тенденцией. Вильфанд напомнил о еще более теплой погоде в столице прошлой осенью.

На будущей же неделе погода испортится. В Москве прогнозируется дождь с мокрым снегом. На улице начнет постепенно холодать. С понедельника будут идти небольшие дожди.

