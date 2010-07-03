Дождь с мокрым снегом ожидают москвичей на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дождь с мокрым снегом прогнозируют в Москве на следующей неделе, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

На улице начнет постепенно холодать. С понедельника будут идти небольшие дожди, уточнила синоптик.

"Будут продолжаться небольшие дожди, которые, не исключено, что к концу месяца уже превратятся в мокрый снег", – цитирует ее РИА Новости.

В конце же этой недели погода будет комфортной. В пятницу столбики термометров покажут до 13 градусов тепла, в субботу – до 11. Существенных осадков не обещают, атмосферное давление окажется немногим выше нормы.

В воскресенье ожидается небольшой дождь, возрастет облачность. Температура почти не изменится, хотя из-за сильного порывистого ветра будет казаться, что стало холоднее.

Причиной аномально теплой осени в центральной России называют антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркнул, что устойчивые антициклоны не характерны для середины осени.

Он полагает, что их приход становится тенденцией. Вильфанд напомнил о еще более теплой погоде в столице прошлой осенью.