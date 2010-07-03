Синоптики объяснили аномально теплую осень

фото: Москва 24/Лидия Широнина

Причиной аномально теплой осени в центральной части России стал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, в центр России идут потоки воздуха с юга, юго-востока и юго-запада. До 22 октября воздух будет прогреваться до 11–16 градусов. Это превышение октябрьской нормы на 7–8 градусов.

По словам Вильфанда, устойчивые антициклоны не характерны для середины осени. Он выразил мнение, что их приход становится тенденцией, приводя в пример еще более аномально теплую погоду прошлой осенью в столице.

Накануне в столице был побит температурный рекорд 1889 года. В четверг, 17 октября, в 14:00 столбики термометров достигли отметки в 17,8 градуса. Рекордными считались показатели 130-летней давности, тогда синоптики зафиксировали 17,4 градуса.

Однако метеорологи отметили, что тепло задержится в столице ненадолго. Уже с 22 октября ожидается снижение температуры. В дневные часы она не поднимется выше +10 градусов.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила, что ноябрь почти на всей европейской территории России может оказаться теплее обычного.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд же уточнил, что пока такие предположения строить рано. В то же время он заверил водителей, что менять резину на автомобилях сейчас не стоит.

