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Москва 24

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Общество

06:20

Синоптики рассказали о погоде в воскресенье в Москве

общество погода

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Облачная погода с прояснениями установится в Москве и Подмосковье в воскресенье, 20 октября. Об этом пишет сайт "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 15-17 градусов тепла, по области до плюс 18 градусов", – рассказали синоптики.

Уточняется, что будет дуть южный ветер максимальными порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня достигнет отметки в 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 60%

Синоптики отмечают, что такая погода особенно тяжело переносится при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Состояние метеозависимых людей может сопровождаться серьезными осложнениями.

Ранее сообщалось, что в столице может быть установлен новый температурный рекорд. По информации синоптиков, это произойдет в выходные или понедельник.

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