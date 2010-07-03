Новый температурный рекорд может быть установлен в выходные

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В ближайшие выходные и понедельник в городе могут быть установлены новые температурные рекорды. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

"Октябрь текущего года уже отметился первым температурным рекордом и останавливаться на этом не собирается. По прогнозу в ближайшие дни – в субботу, воскресенье и понедельник – в столице сохранится очень теплая погода", – говорится в сообщении.

Так, днем температура воздуха будет держаться в районе +15...+17 градусов. Эти показатели могут претендовать на установление новых температурных рекордов. Однако пока что лидирует в этом плане по-прежнему 2018 год.

Накануне в столице был побит температурный рекорд 1889 года. В четверг, 17 октября, в 14:00 столбики термометров достигли отметки в 17,8 градуса. Рекордными считались показатели 130-летней давности, тогда синоптики зафиксировали 17,4 градуса.

Однако метеорологи отметили, что тепло задержится в столице ненадолго. Уже с 22 октября ожидается снижение температуры. В дневные часы она не поднимется выше +10 градусов.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила, что ноябрь почти на всей европейской территории России может оказаться теплее обычного.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд же уточнил, что пока такие предположения строить рано. В то же время он заверил водителей, что менять резину на автомобилях сейчас не стоит.

